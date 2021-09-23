Star TV’nin sevilen dizisi olan Kazara Aşk izleyicilerini ekrana kitlemeye devam ediyor. Sadullah Celen’in yönetmenliğini üstlendiği ve Bekir Baran Sıtkı, Rana Mamatlıoğlu’nun kaleminden dökülen Senaryosu ile Kazara Aşk dizisi her Perşembe saat 20:00’da yeni bölümü ile izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Peki Kazara Aşk dizisi ne zaman? Kazara Aşk hangi kanalda yayınlanacak? Kazara aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk dizisinin konusu ne? Kazara Aşk saat kaçta? Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAZARA AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KAZARA AŞK DİZİSİNİN KONUSU

Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul’da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin’den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan’ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan’la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal’in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir ‘kaza’ ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı ‘bir yalan’, hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal’in yolu Civan ile kesişir.

Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin’e ve annesi Neval’e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan’a kaptıracaktır.

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

KAZARA AŞK OYUNCULARI

OYUNCULAR

Sude Zülal Güler

Ümit Kantarcılar

Uğur Çavuşoğlu

Servet Pandur

Selin Işık

Sadi Celil Cengiz

Aycan Koptur

Burak Tamdoğan

Deniz Altan

Burakhan Yılmaz

Ali Haydar Çataltepe

Öykü Candanadam

Çağdaş Tekin

Nermin Aslan

Nalan Örgüt

Billur Pınar Yılmaz