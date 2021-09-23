Kazara Aşk dizisi ne zaman? Kazara Aşk hangi kanalda yayınlanacak? Kazara aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk dizisinin konusu ne? Kazara Aşk saat kaçta?
Star TV’nin sevilen dizisi olan Kazara Aşk izleyicilerini ekrana kitlemeye devam ediyor. Sadullah Celen’in yönetmenliğini üstlendiği ve Bekir Baran Sıtkı, Rana Mamatlıoğlu’nun kaleminden dökülen Senaryosu ile Kazara Aşk dizisi her Perşembe saat 20:00’da yeni bölümü ile izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Peki Kazara Aşk dizisi ne zaman? Kazara Aşk hangi kanalda yayınlanacak? Kazara aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk dizisinin konusu ne? Kazara Aşk saat kaçta? Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV’nin sevilen dizisi olan Kazara Aşk izleyicilerini ekrana kitlemeye devam ediyor. Sadullah Celen’in yönetmenliğini üstlendiği ve Bekir Baran Sıtkı, Rana Mamatlıoğlu’nun kaleminden dökülen Senaryosu ile Kazara Aşk dizisi her Perşembe saat 20:00’da yeni bölümü ile izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Peki Kazara Aşk dizisi ne zaman? Kazara Aşk hangi kanalda yayınlanacak? Kazara aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk dizisinin konusu ne? Kazara Aşk saat kaçta? Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KAZARA AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KAZARA AŞK DİZİSİNİN KONUSU
Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul’da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin’den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan’ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan’la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal’in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir ‘kaza’ ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı ‘bir yalan’, hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal’in yolu Civan ile kesişir.
Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin’e ve annesi Neval’e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan’a kaptıracaktır.
Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…
KAZARA AŞK OYUNCULARI
OYUNCULAR
Sude Zülal Güler
Ümit Kantarcılar
Uğur Çavuşoğlu
Servet Pandur
Sadi Celil Cengiz
Aycan Koptur
Burak Tamdoğan
Deniz Altan
Burakhan Yılmaz
Ali Haydar Çataltepe
Öykü Candanadam
Çağdaş Tekin
Nermin Aslan
Nalan Örgüt
Billur Pınar Yılmaz
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0