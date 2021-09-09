Kanal D'nin Sevilen Dizisi Camdaki Kız Başlıyor Mu?

Başrolünü Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle sevenlerine kavuşuyor. Fragramı yayınlanan dizisin bu haftaki konusunun kesiti şu şekilde;

Sedat ile evlenen Nalan yeni hayat yolculuğuna çıkmıştır. Nalan bu hayata alışmaya çalışırken bir taraftan Sedat diğer taraftan da Feride'nin sorunlarıyla uğraşacaktır.