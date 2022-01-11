Kanal 7 Emanet dizisi oyuncuları kimler? konusu nedir?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizisi Emanet dizisi her bölümünde seyircilerine merak uyandırıyor. Dizinin oyuncularının kimler olduğu da merak ediliyor.

Kanal 7 Emanet dizisi oyuncuları kimler?

Emanet'in oyuncu kadrosunda; Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay yer alıyor.