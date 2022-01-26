Ekranlarda yeni yayınlanacak olan dizinin oyunlarının kimler olduğu ve konusu merakla araştırılıyor. Peki Hayaller ve Hayatlar dizisinin oyuncuları kimler? konusu nedir?

Dizide Oynayacak Karakterler

Yeşim Ceren Bozoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Özge Özacar ve Emre Kıvılcım rol alacak. Yelda Eroğlu'nun yazdığı dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapacak.

Hayaller ve Hayatlar Dizisinin Konusu

Beklentilerin karşılanamadığı bir yüzyılda istekleri ve beklentileri bitip tükenmek bilmeyen insanoğlunun günlük arayışları ve üzüntüleri konu olarak ele alacak. Hayaller ve Hayatlar dizisi 13 bölümden oluşturulması planlanmıştır.