Gönül Dağı dizisinde hangi şarkıcı rol alacak? Gönül Dağı İzzet Altınmeşe

Sevilerek seyredilen diziye surpriz isim katılacak peki diziye yeni katılacak olan sanatçı kim diziye katılacak olan sanatçı hangi rolde oynayacak? Dizinin içerisindeki oyuncularda değişiklik olacak mı?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KATILACAK OLAN SANATÇI KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen diziye Türk halk müziğinin duayen isimlerinden İzzet Altınmeşe de konuk oluyor.

Renkli kişiliğiyle de tanınan sanatçı fenomen dizide türkücü kimliğiyle rol alacak.



