Gerçeğin Peşinde Kesik Baş Olayı

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

KESİK BAŞ CİNAYETİ

Komşunun evinde eşyalarının bulunması herkesi şok etti. Ölen kişinin eşyalarının bulunduğu yer gündeme oturdu.