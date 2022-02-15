Gerçeğin Peşinde İbrahim kimdir? Konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün seyircileriyle buluşuyor. Bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

İbrahim bey eşinin onu terk edip gittiğini iddia ediyor. Baldızları bu evliliğin kopmasına sebep olmuş. Peki İbrahim şimdi ne yapacak.

Peki İbrahim şimdi ne yapacak. Eşi yanıt verecek mi? Barışacaklar mı?