Gerçeğin Peşinde Halil kimdir? Halil nerede?
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Peki kayıp Halil kim, nerede?
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Peki kayıp Halil kim, nerede?
Gerçeğin Peşinde programının yeni konusu kayıp Halil 25 yıl önce kaybolan Halil'in ailesi oğullarını bulamamışlar.
Kovayı akrabalarına götürmek için evden çıkan çocuk o günden sonra ortadan kaybolmuş.
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|23
|35
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|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
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|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
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|24
|25
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|24
|22
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|O
|P
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|22
|48
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|22
|45
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|22
|41
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|39
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|37
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|26
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|22
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|20
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|11
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|O
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|1. Manchester City
|24
|60
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|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
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|40
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