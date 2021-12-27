Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? kaç yaşında nereli?

Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulduğu eğlenceli yarışma programı her hafta farklı bir ünlünün renkli sunumuyla devam ediyor. Hafta içi Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşan programda kazanan gelin kaynana ve elenenlerde oluyor. Peki bu hafta Gelinim Mutfakta neler olacak?

Gelinim Mutfakta Deniz Kimdir?

Deniz haftanın yeni gelinlerinden iddialı girişiyle dikkatleri üzerine topladı. Altınları alacağını başarılı olacağını dile getiren gelinin yemeklerini nasıl yapacağı merakla bekleniyor.