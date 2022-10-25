Ekranların en sevilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı programa her hafta yeni gelinler katılıyor. Peki bu hafta yarışan gelinin puan durumu nedir?

Gelin Evi Puan Durumu Nedir? 26 Ekim Çarşamba

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yarışma programının 26 Ekim Çarşamba puan durumu henüz açıklanmadı.