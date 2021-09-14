NTC medya imzalı, Elkızı dizisi Fox Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Yayınlanan yeni tanıtım filmi ile Fox Tv izleyicilerinden tam puan alan “elkızı” dizisi, sosyal medyadan büyük bir ilgi gördü. Peki Elkızı dizisi ne zaman başlayacak? Elkızı dizisinin konusu ne? Hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak?

Elkızı tanıtım filmindeki baba kız hikayesi, tanıtımı izleyenleri derinden etkiledi. Çocuk yaşta öksüz kalan ve babası tarafından sevgisiz büyütülen kızın hikayesi herkesi derinden etkilemeli olacak ki sosyal medya da tanıtıma “Fikret Kuşkan’ı çok seviyorum ama karakterinden nefret ettim. Bir baba kızına neden bunu yapar?” gibi yorumlar yağdı.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı dizisinin kadrosunda:

Sevda Erginci,

Fikret Kuşkan,

Perihan Savaş,

İsmail Ege Şaşmaz,

Münir Can Cindoruk,

Sedef Avcı,

Toprak Sağlam,

Fırat Doğruloğlu,

Çağla Şimşek,

Sinan Arslan

, Pelinsu Çileli,

Alayça Öztürk,

Nur Yazar

Macit Koper gibi başarılı isimler yer alırken, yönetmenliğini Feride Kaytan ve senaryosu Hilal Yıldız’ın kaleminden döküldü.