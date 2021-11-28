Elkızı 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilerek seyredilen dizisinin konusu nedir? Hangi konular ele alınmıştır? Elkızı dizisi konusu nedir? Elkızı dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. El kızı oyuncuları kimler?

Sinema - TV 28.11.2021, 08:15 28.11.2021, 08:35
Elkızı 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilerek seyredilen dizisinin konusu nedir? Hangi konular ele alınmıştır? Elkızı dizisi konusu nedir? Elkızı dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. El kızı oyuncuları kimler?

ELKIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

FOX TV'nin kanalında yer alan bilgide dizinin hikayesi hakkında açıklama şu şekilde:

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?"

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci’nin hayat vereceği Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu olacak .Projede Erginci’nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor.

https://www.fox.com.tr/canli-yayin

kaynak:bölge gündem

#Elkızı
Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6