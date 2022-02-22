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Destan dizisi oyuncuları kimler? konusu nedir?

ATV Ekranlarında yayınlanacak olan dizi Destan konusu oyuncuları merakla bekleniyor. Peki oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir?

Sinema - TV 22.02.2022, 17:32 11.01.2022, 11:27
Destan dizisi oyuncuları kimler? konusu nedir?

ATV Ekranlarında yayınlanacak olan dizi Destan konusu oyuncuları merakla bekleniyor. Peki oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir?

Destan Dizisinin Konusu Nedir?

Destan Dizisinin Konusu Nedir Özeti HikayesiSenaryosunu  Ayşe Ferda Yılmaz ve Sedef Nehir Erdem’in kaleme altığı Destan dizisi bir dönem dizisidir ve Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki döneme anlatacaktır. Dizinin başrolünde yer alan oyuncumuz Ebru Şahin Akkız karakterine hayat verecektir ve Akkız, savaşçı bir genç kızdır. Akkız karakteri Edip Tepeli’nin hayat vereceği Batuga karakterine aşık olur. Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisine de Akkız ve Batuga arasında geçen aşk anlatılacaktır. Akkız ve Batuga arasında yaşanan destansı bir aşkı konu edinen dizide Türk kültürünün izleri ve yaşamı yansıtılacaktır.

Destan Dizisi Neyi Anlatıyor?

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden bir yıl önceki dönemi anlatacak olan Destan dizisinin başrolünde Edip Tepeli ve Ebru Şahin yer almaktadır. Aşk ve dram türünde ki Destan dizisinin başrolünde yer alan Akkız karakteri, çocuk yaşta yetim kalan ve birçok zorlukla tek başına mücadele eden biridir. Akkız, dillere destan bir savaşçıdır ve öksüz ve çolak bir savaşçı olan Batuga’ya aşık olur. Destan dizisinde de, Akkız ve Batuga’nın arasında geçen destansı aşk ve bu aşktan güç alarak imkansızı başarmaları anlatılacaktır.

Destan Dizisinin Hikayesi

Proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Destan dizisinin çekimleri Istanbul’da kurulan özel platoda devam etmektedir. Sadece Türkiye’de değil, diğer birçok ülkede de büyük ilgi görmesi beklenilen Destan dizisinde, Gök Kağanı Korkut Han’ın yetim bıraktığı savaşçı Akkız, yine Gök Kağanı Korkut Han’ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga’ya aşık olur ve bu iki savaşçı birbirlerine olan aşkından güç alarak imkansız olan her şeyi başarır. Destan dizisinde Akkız ve Batuga arasında geçen saf ve destansı aşk anlatılacaktır.

Destan Dizisinin Özeti

Bozdağ Film imzalı Destan dizisi ekim ayında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacaktır. 9. yüzyılda yaşanan olayları konu edinen Destan dizisi Türklerin İslamiyet’le tanışmadan önceki dönemi anlatacaktır. Çocuk yaşta yetim kalan Akkız, dillere destan bir savaşçıdır ve dağlar kızı olarak bilinir. Akkız daha sonra, kendi gibi savaşçı olan ve çocuk yaşta öksüz kalan Batuga’ya gönlünü kaptırır. Daha sonra Batuga da Akkız’a aşık olur. Akkız ile Batuga birbirlerine duydukları aşktan güç alır ve imkansız olan her şeyi başarır. Bir dönem dizisi olan Destan dizisinde, Akkız ile Batuga arasında geçen dillere destan aşk anlatılacaktır.

#Destan
Yorumlar (2)
YASEMİN 3 ay önce
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YASEMİN 3 ay önce
FLİM GÜZEL OLMUŞ
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