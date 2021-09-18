Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı ve senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleminden dökülen Camdaki kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Camdaki Kız” adlı romanından uyarlanarak çekilmiştir. Camdaki Kız dizisi hangi günler var? Camdaki kız hangi kanalda yayınlanıyor? Camda kız dizisinin konusu ne? Camdaki kız dizisinin oyuncuları kimler? Camdaki kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı ve senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleminden dökülen Camdaki kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Camdaki Kız” adlı romanından uyarlanarak çekilmiş ve her cuma saat:20.00’da Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Diziyi merak edenler için dizi detaylarını sizler için haberimizde yer verdik.

Camdaki Kız Dizisi Konusu

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız Dizi Oyuncuları Kimdir?

Burcu Biricik

Feyyaz Şerifoğlu

Enis Arıkan

Selma Ergeç

Nur Sürer

Şerif Erol

Engin Şenkan

Devrim Yakut

Tamer Levent

Hande Ataizi

Tuğrul Tülek

Cihangir Ceyhan