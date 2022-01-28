Bizden Olur Mu dizisi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Bizden Olur Mu dizisi çok yakında Blue Tv ekranlarında olacak dizinin oyuncularının kimler olacağı ve konusu merak ediliyor..

Bizden Olur Mu Oyuncuları?

Sarp Bozkurt

Deniz Işın

Berkay Tulumbacı

Başak Gümülcinelioğlu

Bizden Olur Mu Konusu

Bir türlü ilişkilerini istedikleri gibi yürütemeyen Deniz ve Sarp ilişki tavsiyesi veren kitaplara göre ilişkilerini sürdürmeye karar verirler. Tavsiyeler ile her seferinde kendilerini bazen komik bazen duygusal bazen de tuhaf durumlara düşüren Deniz ve Sarp kendileri olarak daha güzel bir ilişki yaşadıklarını fark edecekler.