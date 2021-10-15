Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm İzle, Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları Bölüm Başına Ne Kadar Kazanıyor?

TIMS&B imzası ile ilk bölümünü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni sezonuna geçtiğimiz haftalarda başladı. Bu sezon yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'na, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan dörtlüsüne emanet eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda da Çukurova bölgesinin etkin ailelerinden biri olan Yamanların yaşamını konu almaya devam etti. Bir dönem dizisi olması ve entrikalı olay örgüsü içermesi nedeniyle dizi izleyicilerinin bir hayli ilgisini çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularına ne kadar ödediği ise, nihayet ortaya çıktı!

OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Oyuncu kadrosunda bir birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Bir Zamanlar Çukurova dizsi, dördüncü sezonunda; Hilal Altınbilek (Züleyha Yaman), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Yaman), Hülya Darcan (Lütfiye Duman), İlayda Çevik (Betül Arcan), Sibel Taşçıoğlu (Şermin Yaman), Bülent Polat (Gaffur Taşkın), Selin Yeninci (Saniye Taşkın), Selin Genç (Gülten Taşkın), Aras Şenol (Çetin Ciğerci), Polen Emre (Fadik), Serpil Tamur (Haminne/Azize Saraçoğlu), Yeliz Doğramacılar (Füsun), Teksin Pircanlı (Nazire) gibi isimler ve karakter ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Ünlü oyuncuların Bir Zamanlar Çukurova dizisinden bölüm başı ne kadar aldığı dizinin izleyicisi tarafından büyük bir merakla takip edilirken; dizinin dört sezondur başrolü olan Hilal Altınbilek’in bölüm başı 75 bin TL aldığı iddia edildi. Diğer oyuncuların kazançlarının 25 ila 30 bin TL arasında olduğu iddia edilirken; Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni başrolü İbrahim Çelikkol’un kazancı da ortalama olarak ortaya çıktı!

40 BİN TL ALIYOR!

Geçtiğimiz sezonlarda TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından birisi olan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız isimli kitabının bir bölümünden ekranlara uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, bu sezon Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile anlaştı. Yeni sezonda bölüm başı ne kadar kazandığı henüz öğrenilemeyen ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hakan Gümüşoğlu’na hayat veren İbrahim Çelikkol’un son dizisinden bölüm başı 40 bin TL aldığı ortaya çıktı. Bu nedenle İbrahim Çelikkol’un Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yaptığı anlaşmanın bölüm başı en az 50 bin TL olduğu konuşulmaya başlandı.

https://www.atv.com.tr/bir-zamanlar-cukurova/108-bolum/izle