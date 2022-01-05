Baba dizisinin oyuncuları kimler? konusu nedir? Show TV

Show tv ekranlarının yeni dizisi Baba çok yakında ekranlarda olacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Baba dizisinin çekimleri tamamlanıyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu Baba emeği yaşlılıkta yalnız kalması. Oyuncuları henüz açıklanmadı.