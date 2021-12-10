Aziz dizisi 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök gibi ünlü isimler yer alıyor.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/aziz/2818