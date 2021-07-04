AK Partili Kadın Milletvekilleri Van'a Geliyor

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen "Kadın emeği Türkiye'nin istikbali" programının Van buluşması yarın gerçekleşecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir; MYK üyesi ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, MYK üyesi ve Denizli Milletvelili Nilgün Ök, MYK üyesi Aslı Seren ile birlikte Van'a geliyor.

İlk olarak kentteki bir otelde düzenlenen "Kadın STK ve Basın Buluşması" programına katılacak olan Keşir, akabinde Kültür Sarayı'nda düzenlenecek olan ""Kadın emeği Türkiye'nin istikbali" programına katılacak. Son olaran Hizmetiçi Eğitim Merkezinde tertiplenen programa katılacak olan Keşir'in akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.