3 Ekim 2022 Pazartesi Tv Yayın Akışı
Hafta içinin gelmesi ile televizyon programlarının yoğun yayın akışı devam ediyor. İzleyiciler 3 Ekim Tv yayın akışında neler olduğunu merak ediyor.
Hafta içinin gelmesi ile televizyon programlarının yoğun yayın akışı devam ediyor. İzleyiciler 3 Ekim Tv yayın akışında neler olduğunu merak ediyor.
3 Ekim Pazar ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Elisium
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
3 Ekim Pazar Kanal D Yayın Akışı
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
3 Ekim Pazar Star TV Yayın Akışı
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Sana
22:30 Vizontele
3 Ekim Pazar FOX TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
14:30 Yasak Elma
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
3 Ekim Pazar TRT1 Yayın Akışı
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
3 Ekim Pazar TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
13:45 Zuhal Topal'la Yeketeyiz
15:15 Sinema
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
3 Ekim Pazar SHOW TV Yayın Akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Karaoğlan Geliyor
16:30 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo
23:45 Yalancı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1