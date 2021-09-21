21 Eylül Yayın Akışı Atv / Aman Reis Duymasın Tv'de İlk

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan Atv'nin yayın akışında neler var? Atv yayın akışında hangi programlar ve diziler yayınlanacak. Atv 21 Eylül Salı günü yayın akışı listesini sizler için hazırladık.

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Akıncı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın Tv’de ilk – Yerli Sinema

21:45 Bir Zamanlar Çukurova

00:45 Kalp Yarası

03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

kaynak:atv