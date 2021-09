2021 hangi diziyi izlemeliyim? En çok izlenen diziler hangileri? En iyi Netflix dizileri!

Sosyal medya sitelerinden sonra hayatımızı tamamiyle ele geçiren en popüler uygulama şüphesiz ki Netflix oldu. İzleyicilerine uzun süreli bölüm bekleme derdi yaşatmayan Netflix yayınlamış olduğu dizi ve filmlerle Dünyayı tamamen ele geçirmiş durumda. Peki netflix'İn en çok izlenen dizileri hangileri? Netflix en çok izlenen dizileri? 2021 Netflix dizileri. En çok izlenen Netflix dizileri hangileri?

Sosyal medya sitelerinden sonra belki de hayatımızı ele geçiren en önemli uygulama Netflix. Her hafta yeni bölüm bekleme derdine düşürmeden bir anda yayınladığı sezonları ve orijinal içerikleriyle tüm dünyayı hızla ele geçirmiş olan mecra, sinema ve televizyon dünyasının işleyişini değiştiren yenilikleri de beraberinde getirdi. Netflix’in bu kadar popülerleşmesinin ardından ise televizyon izleme alışkanlığımız artık bilgisayardan bir şeyler izleme alışkanlığına dönüştü. Şimdi hep beraber Netflix’in en sevilen, izlenen ve 2021’deki en güncel orijinal dizilerine göz atalım…

Clickbait (IMDB: 7,6)

Clickbait sosyal medyanın karanlık ve korkutucu tarafını ortaya çıkarıyor. Adrian Grenier’ın canlandırdığı Nick Brewer karakteri aniden ortadan kaybolur ve kendini uğursuz bir internet yayınının ortasında bulur. Ailesi onu ararken, Nick’in internette videoları çıkar. Videoda “Kadınları taciz ediyorum. 5 Milyon izlenme olunca öleceğim” yazılı pankartlar tutarken görülür. Bu videolar yayınlanırken ailesi zamana karşı yarışarak Nick’i bulmaya çalışır. Ve tabii ki hiçbir şey görüldüğü gibidir.

Hit & Run (IMDB: 7,2)

Tel Aviv ve New York’ta geçen dizide Segev Azulay ve Danielle Wexler Azulai çiftinin hikayesi anlatılıyor. Danielle bir kaza sonucu ölüyor ve günlerini karısının yası içinde geçiren Segev gün geçtikçe karısı hakkında yeni bilgiler öğreniyor. Bu ölüme sebep olan kazanın aslında bir kaza olmadığını öğrenen Segev’in dönüşümünü gösteren dizide klasik bir kaçan-kovalayan hikayesi izleniyor. Ve merak duygunuz her bölümde biraz daha uyanıyor.

The Chair (IMDb: 7,3)

Killing Eve’in yıldız oyuncusu Sandra Oh, yeni bir Netflix dizisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Önde gelen bir üniversitede bölüm başkanlığına getirilen ilk beyaz olmayan kadın, İngilizce bölümünde zorlu talepleri ve yüksek beklentileri karşılamaya çalışır. Dizide tamamen kurgusal bir üniversite olan Pembroke Üniversitesi'ne İngilizce Bölüm Başkanı olarak atanan Dr. Ji-Yoon Kim'in hikayesini konu ediyor. Bu bölüme gelen ilk kadın ve siyahi olan Ji-Yoon Kim, bu süreçte bir dizi zorlukla karşılaşır.

The Bold Type (IMDb: 7,8)

Cosmopolitan dergisinin eski editörü Joanna Coles’un hayatından ilham alan dizi, Scarlet adındaki bir dergide çalışan üç yakın arkadaşın hikayesini anlatıyor. Jane, Kat ve Sutton stajyer olarak girdikleri dergide git gide yükselmeye başlarlar. Zorluklar karşısında kendilerini keşfeden bu üç arkadaş birbirlerine de daima destek oluyorlar. Hem iş hayatının hem aşk hayatının hem de diğer sorunların yükünü omuzlarında taşısalar da 4 sezon boyunca izleyenlere asla pes etmeme konusunda güze bir ders de veriyorlar.

Valeria (IMDb: 6,2)

Valeria iş ve evlilik hayatında sorunları olan bir yazardır. Onun en büyük isteği kitabını biran önce yazmaya başlamaktır ama bu hiç de kolay değildir. Yazma süreci boyunca birçok sorun beraberinde gelir. En büyük sorunuysa kocasıyla arasının açılması olur. Ama onu her daim mutlu eden arkadaşları Carmeni Lola ve Nerea ile bu zorlu günlerin üstesinden gelmeye çalışır.

Downton Abbey (IMDb: 8,7)

Downton Abbey dizisi, Downton Malikanesi’nde yaşayan Crawley Ailesi ve malikanenin çalışanlarının hayatını anlatıyor. 1912 - 1920 yılları arasında geçen hikayede, aile mutlu bir şekilde hayat sürerken 15 Nisan 1912’de aldıkları sarsıcı bir haberle eski hayatlarından eser kalmaz. Çünkü Titanic buzdağına çarpar ve Crawley ailesinin iki üyesi hayatını kaybeder. 1912’den 1920’ye kadar bu üzücü olayla birlikte yaşamları bambaşka bir şekilde gelişim gösterir.

Better Call Saul (IMDb: 8,7)

Spin-off dizi Better Call Saul, Breaking Bad dizisinin kadrosundaki karakterlerin önceki hayatlarında birbirlerini henüz tanımadıkları dönemleri konu alıyor. Breaking Bad dizisinin sevilen karakteri Saul Goodman’ı anlatan ve hatta bazılarına göre esas dizi Breaking Bad’den bile iyi olan Better Call Saul, kurnaz ve sahtekar avukat Saul Goodman’ın Walter White olmadan önceki maceralarını anlatıyor.

Sweet Tooth (IMDb: 7,9)

Bir felaketin ardından yerle bir olmuş dünyada, yarı geyik yarı çocuk olan Gus, bir grup diğer hayvan-çocuk melezleriyle cevap arayışına çıkar. Sweet Tooth, insan ve geyik karışımı bir canlı olan genç Gus'ın, kendisi gibi melez insanlardan oluşan bir aileye katılmasını ve birlikte büyük bir komployu keşfetmek üzere zorlu bir maceraya atılmasını konu ediyor.

Elite (IMDb: 7,5)

Ülkede yaşanan bir deprem sebebiyle okulları yıkılan üç genç, ülkenin en seçkin okuluna gitmeye hak kazanıyor. Kaydolduktan sonra zengin öğrencilerle arasında başlayan çatışma bir cinayete sebep oluyor... Elite 4.sezonuyla şimdi Netflix’te.

Who Killed Sara? (IMDb: 6,4)

Kız kardeşinin ölümüyle ilgili işlemediği bir suç sonrasında suçlanan Alex, 18 yıl hüküm giyer. Bu durum onu büyük bir intikama ve aynı zamanda kendi suçsuzluğunu kanıtlamaya iter. Ancak gerçek katili bulmaktan çok daha fazlası ortaya çıkacaktır. İkinci sezonu yayınlanan Who Killed Sara dizisinde Alex karakterine Manolo Cardona hayat veriyor.

Lucifer (IMDb: 8,2)

5.Sezonu yayınlanan dizide Tom Ellis’in hayat verdiği fırlama karakter Lucifer Morningstar, hakimiyet sürdüğü cehennemin efendisi olmaktan sıkılıp dünyada, ihtişam ve çılgınlıkların göbeği Los Angeles’da yaşamaya karar verir. Tom Ellis’in karaktere kattığı ruh ve cazibe, seksapel ve çekiciliğin yarattığı karanlık hissiyatla Lucifer tam dozunda bir şeytan tiplemesi. Ayrıca dizinin yanı sıra müzikleri de bir o kadar güzel.

Sex Life (IMDb: 5,1)

İki küçük çocuklu evli bir kadın olan Billie, günlük aile hayatına bağlı olsa da geçmişe özlem duyar. Özellikle eski erkek arkadaşı Brad ile olan ilişkisine özlem duyan Billie'nin hayatı, eski sevgilisinin yeniden hayatına girmesiyle cesur cinsel geçmişi ve mevcut yaşamı arasında ikilem yaşar.

Atiye (IMDb: 7,4)

Atiye dizisi duyurulduğu günden beri gündemden düşmüyor. Netflix’in ikinci Türk orijinal yapımı olan Atiye’nin 3. sezonu yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı Atiye dizisi, Göbeklitepe'deki bir kazı sırasında yapılan keşfin, genç bir ressamın hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini konu ediyor.

Lupin (IMDb: 7,8)

İlk sezonuyla herkesin beğenisini toplayan Lupin ikinci sezonuyla karşınızda! Dizi, Paris’te geçen heyecanlı bir soygun hikâyesini bizlere aktarıyor. X-Men ve Intouchables filmlerinden tanıdığımız Omar Sy’ın hayat verdiği Assane Diop karakterinin işlemediği bir suç yüzünden suçlu durumuna düşen babasının kendini öldürmesiyle daha çoçuk yaşlarda hayatı alt üst oluyor. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra babasının intikamını almaya karar veren ve kendini “Arsène Lupin” olarak tanıtan Assane, yıllar önce babasının yaşadığı haksızlığı çözmek için kolları sıvıyor ve izleyiciye aksiyon dolu dakikalar yaşatıyor. Çocukluğunda her zaman yanında taşıdığı ve hayatını etkileyen Lupin kitabı ile geleceğini şekillendiren “centilmen hırsız” Lupin’i izlerken Paris’in havasını da içinize çekmeyi unutmayın!

Fatma (IMDb: 7,5)

Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı Netflix yapımı mini drama dizisinin konusu, temizlik işlerine giden Fatma isimli karakterin kaybolmuş olan eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir kaosun içinde kendini bulmasıyla gelişen olayları el alıyor. Kimsenin şüphelenmediği, görünmez sıradan bir “temizlikçi” olan Fatma’nın hikâyesi; erkek egemen bir dünyada bir kadının varoluş savaşını gözler önüne seriyor.



Netflix Türkiye; Bir Başkadır, Geçen Yaz ve Fatma gibi yapımlarının ardından 2021 yılında yayınlanacak yeni projeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gözlerinin Ardında (IMDb: 7,3)

Sarah Pinborough’nun Behind Her Eyes adlı kitabından uyarlanan Netflix’in yeni mini dizisi Gözlerinin Ardında, psikolojik gerilim sevenlerin izlemeye doyamacağı biz dizi! Eşinden boşanan bekar bir anne olan Louise’in psikiyatrist patronu David ile yaşadığı ilişkiyi ve patronun gizemli karısı Adele ile beklenmedik bir şekilde gelişen arkadaşlığını konu alıyor. Sizleri ters köşe yapacak dizileri seviyorsanız, kendini takıntılı zihin oyunlarının içinde bulan Louise’in hikâyesini mutlaka izlemelisiniz!

Ateşböceği Yolu (IMDb: 7,7)

Kristin Hannah’ın çok satan Firefly Lane isimli kitap serisinden uyarlanan dizi Türkiye’de Ateşböceği Yolu ismiyle Netflix’te izleyiciyle buluştu! Dizi küçük yaşlardan bu yana arkadaşlıkları devam eden 40’lı yaşlardaki Kate ve Tully’nin dostluğunu konu alıyor. Uzun yıllardır hem iyi hem de kötü zamanlarda birbirlerine destek olan arkadaşlıklarına tanıklık ederken bir yandan da başrollerin inişli çıkışlı hayatlarına tanıklık ediyoruz. Dizinin yapımcılığını Breaking Bad, No Tomorrow, Dawson’s Greek dizilerinden tanıdığımız Emmy ödüllü Maggie Friedman üstleniyor. Zaman zaman romantik bazense hüzün dolu ama sımsıkı bir dostluğa tanıklık etmek isterseniz Ateşböceği Yolu mutlaka listenize eklemeniz gereken dizilerden biri!

Monarca (IMDb: 8,0)

Dünyaca ünlü yıldız Salma Hayek’in yapımcılığını üstlendiği Monarca dizisi sizleri Meksika elitlerinin yolsuzluk ve skandallarla dolu dünyasıyla buluşturuyor! 20 yılı aşkın süredir Amerika’da kendi düzenini kuran ve hayatından çok memnun görünen Ana Maria’nın aldığı bir telefonla dizi başlıyor. Meksika’da tekila imalatı, turizm ve inşaatla uğraşan, ülkenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan Ana Maria, ailesinin yardım istemesiyle Meksika’ya dönüş yapıyor. Bölümleri izledikçe polis ve kartellerle başı dertte olan ailenin ve aile şirketi olan Monarca’nın mücadelesini Ana Maria da vermeye başlıyor. Ortaya çıkan sırlar, entrikalar, siyasi etkenler, Meksika içinde görebileceğiniz toplumsal dengeler sizi diziye daha da bağlıyor. Senaristiliğini Fernando Rovzar, Julia Denis, Ana Sofia Clerici ve Sandra García Velten'in yaptığı dizinin başrollerini Irene Azuela ve Juan Manuel Bernal'a Osvaldo Benavides ve Rosa María Bianchi paylaşıyor.

Bridgerton (IMDb: 7,3)

25 Aralık’ta vizyona giren Shonda Rhimes’in yapım şirketi Shondaland’in ilk dizisi Bridgerton, aynı isimli Julia Quinn'in roman serisine dayanıyor. Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton'ın Londra sosyetesindeki rekabetçi evlilik piyasasına girmesiyle yaşadıklarını konu alan dizi, skandallarla dolu, aşkı arayan heyecanlı bir dizi izlemek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Daphne’nin ağabeyi eş adaylarını teker teker redderken, gizemli Leydi Whistledow tarafından kurulan bir tuzak ile Daphne zor durumda kalıyor, dizideki tansiyon da bir hayli yükseliyor! Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter ve Harriet Cains ile birlikte Lady Whistledown’ı seslendiren Julie Andrews da yer alıyor.

Bir Başkadır (IMDb: 8,7)

Birbirinden etkileyici tiyatro oyunlarının arkasındaki isim olan Berkun Oya, Masum ve İntikam gibi dikkat çeken dizilerin senaristliğinden sonra bu sefer karşımıza yepyeni bir Netflix dizisiyle çıktı! Hikâyeleri farklı yönlerinden ve farklı ağızlardan anlatmayı seven Oya’nın hem yazıp hem de yönettiği Bir Başkadır’ın oyuncu kadrosu da oldukça etkileyici. Öykü Karayel, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen ve Defne Kayalar gibi oyunculuklarıyla hayran bırakan isimlerin yer aldığı dizide, İstanbul’da farklı ekonomik sınıflarından gelen bir grup insanın yolunun kesişmesi ile ortaya çıkan bir hikâyeyi izliyoruz. 12 Kasım’da yayınlanmaya başlayan ve şu ana kadar yapılmış en iyi Türk Netflix dizisi olduğunu belli eden Bir Başkadır’da Öykü Karayel’in harika performansı da oldukça etkileyici.

The Queens’s Gambit (IMDb:8.9)

Henüz daha 9 yaşındayken yetimhaneye gönderilen başrolümüz Beth Harmon, söz konusu satranç olduğunda rakip tanımıyor! Soğuk Savaş döneminde geçen dizi, karakterimizin hem satranç kariyerine odaklaklanırken hem de ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemini de gösteriyor. En iyi olma yolunda ilerleyen Beth Harmon’ın en büyük problemi ise madde bağlılığı. Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmıyormuş gibi görünse de dizinin senaryosunda dünyaca ünlü satranç ustalarından da esinleniliyor. The Queen’s Gambit sizi hüzünlendirdiği gibi, akıcı senaryosuyla da ekrana bağlayacak.

Ratched ( IMDb: 7.3)

Glee, The Politician, American Horror Story dizilerinden aşina olduğumuz ünlü yazar yönetmen Ryan Murphy’nin yeni yapımı Ratched, şimdiden eleştirmenlerden tam not aldı. Psikolojik gerilim sevenlerin tercih edebileceği dizi 1947 yılında geçiyor. Dışarıdan normal bir hemşire gibi gözüken Mildred Ratched, akıl hastanesinde çalışmaya başladığı günden beri sakladığı sırları ve akıl hastanesine yatırılan katil ile olan bağıyla dikkat çekiyor. Söz konusu manipülasyon olduğu zaman bütün hünerlerini gösteren hemşire ve akıl hastanesinde yaşanılan olaylar size gerilim dolu saatler yaşatıyor.

Biohackers (IMDb: 6.8)

Almanya’nın en iyi üniversitelerinden Freiburg Üniversitesi’ne giren tıp öğrencisi Mia’nın devrim niteliğindeki biyolojik hack teknolojisine olan ilgisi yalnızca bir meraktan ibaret değildir. Erkek kardeşinin gizemli ölümüyle yaşadığı aile trajedisiyle bir profesörün bağlantılı olduğu komployu gün yüzüne çıkarmayı planlayan Mia, kardeşinin ölümünü aydınlatmak için yasadışı genetik deneylerin tehlikeli dünyasına girer. Bu sırada tıp fakültesindeki dahi biyoloji öğrencisi Jasper ve ev arkadaşı Niklas ile tanışır ve ardından karanlık sırrını çözmeye çalıştığı Profesör Tanja Lorenz’in tehlikeli deneyinden haberdar olur. Lorenz’i durdurma görevi ise ailesinin intikamını alma planları, duyguları ve prensipleri ile arkadaşlarını korumak arasında zor bir karar vermek zorunda kalan Mia’ya aittir.

Anne With An E (IMDb: 8.7)

Hali hazırda 3 sezonu bulunan ve final yapan Anne With An E, Netflix’in en iyi ve özel yapımlarından biri. Anne of Green Gables isimli kitaptan uyarlama olan dizide 19. yüzyılda yaşayan öksüz bir çocuk olan Anne’in büyümesi ve hayat mücadelesi anlatılıyor. Yaşadığı zorbalıklar ve haksızlıklarla etkileyici bir kuvvetle baş edebilen karakter, kadın hakları başta olmak üzere pek çok toplumsal konuyu da ele alıyor.

Emily in Paris (IMDb: 7.4)

İkonik dizi Sex and the City’nin yaratıcısı Darren Star imzalı dizi, Paris’te bir pazarlama firması tarafından işe alınarak rüya gibi bir iş fırsatı yakalayan Amerikalı Emily’nin hikâyesini konu alıyor. Emily’nin Chicago’dan, diline ve kültürüne son derece yabancı olduğu bir şehre taşınmasıyla başlayan hikâyede karakteri bir yandan işine adapte olmaya çabalarken diğer yandan ailesi, arkadaşları ilişkisini idare etmeye çalışırken yaşayacağı maceralar bekliyor.

Sex Education (IMDb: 8.3)

2019 yılında ilk sezonu yayınlandığında büyük ses getiren Sex Education bir lisede geçse de, konusu ve bu konuyu işleyişi itibariyle diğer gençlik dizilerinden ayrılıyor. Ergenlik dönemindeki gençlerin cinselliğe bakışlarını ve seks hayatlarını son derece dürüst bir şekilde aktardığı için büyük övgü toplayan dizi, annesi seks terapisti olan 16 yaşındaki Otis’in, arkadaşı Maeve’nin yönlendirmesiyle annesinin işine soyunup okulda sekse dair tavsiyeler vermesini anlatıyor.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich (IMDb: 7,1)

Netflix’te izlemesi en rahatsız edici yapımlardan biri olan Filthy Rich, Amerika’nın en ünlü milyarderlerinden biri olan Jeffrey Epstein’in hayatı boyunca onlarca kadına uyguladığı cinsel istismarı ve kendisine açılan davayı konu alıyor. Kurbanlarını tehdit ederek nasıl susturduğundan kurduğu pedofili ağına kadar birçok çirkin detayı gözler önüne seren 4 bölümlük mini dizi, aynı zaman Amerika’nın önde gelen başka isimlerinin de yargılanması gerektiğine dair sinyalleri veriyor.

The Dark Crystal: Age of Resistance (IMDb: 8,5)

Jim Henson imzası bulunan Netflix yapımı, izleyenleri bambaşka bi dünyaya götürüyor. Üç Gelfling’in imparator Skeksis’in korkutucu gücüne karşı verdikleri mücadelesinin konu alındığı dizide birbirinden etkileyici sahneler var. Hayali ülke Thra’da geçen fantastik dizide kullanılan kuklaların detaylarına ise hayran olmamak elde değil.

Hollywood (IMDb: 7.7)

Netflix’in en yeni mini dizisi olan “Hollywood” bizleri 1940’ların Los Angeles’ındaki sinema ortamına götürüyor. David Corenswet, Darren Criss ve Laura Harrier’ın başrolünde olduğu Hollywood mini dizisi, “Glee” ve “The Politician” gibi dizilerin yaratıcıları olan Ryan Murphy ve Ian Brennan tarafından tasarlanmış ve yönetilmiş olup, tüm Hollywood sinema severlerini ekranların başına topluyor. 7 bölümden oluşan Hollywood, eğlenceli, komik ve duygusal bir hikâyeyi ele alıyor.

Unorthodox (IMDb: 8,0)

Netflix’in en yeni mini dizilerinden biri olan Unorthodox, yayınlandığı ilk günden beri beğeni toplamayı başardı. Gerçek olayları anlatan bu distopik hikâye, dış dünyadan bağımsız bir hayat süren Hasidik cemaatinin kuralları ile baş etmeye çalışan Esther isimli genç bir kadını anlatıyor.

