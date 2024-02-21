Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; "6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik olarak, 20 Şubat'ta Siirt ve Van’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli şahsa ait iş yeri, araç ve ikamet aramalarında çok sayıda “kopya düzeneği” ele geçirildi. Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA