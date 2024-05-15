Özgür Kaya (52), sosyal güvenlik alanındaki uzmanlığı ve katkılarıyla tanınan bir isim olarak hayatını kaybetti. Türkiye'de sık sık televizyonlarda gördüğümüz önemli isimlerden biri olan Kaya'nın ölüm haberinin ardından, hayatıyla ilgili aramalar hızla arttı. Şimdi, SGK uzmanı Özgür Kaya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü ve hangi hastalığıyla mücadele ediyordu? İşte detaylar.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, hayatını kaybetti. Ünlü SGK uzmanının akciğer yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kaya'nın safra kesesi ameliyatı geçirdiği ve siroz tedavisi gördüğü biliniyordu.

Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere eğitimine ara vermiştir. Askerlik sonrasında çalışma hayatına atılan Kaya, aynı zamanda eğitimine devam etmek için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolmuştur.



Eğitimini sürdürürken, özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazanmıştır. Kısa süreli eğitimlerle kendini sürekli geliştiren Kaya, sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında çeşitli hocalardan eğitimler almıştır. Son olarak, Sn. Ali Tezel'in koordinatörlüğünde düzenlenen kapsamlı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını kazanmıştır.