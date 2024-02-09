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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde yaşananları değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Başak Demirtaş'ın adaylığı ve DEM Parti'nin politikaları hakkında kamuoyunun yanlış anlamalarına işaret eden Demirtaş, Türkiye'deki siyasetin "tüccarlık" düzeyine indiğini belirtti.

Demirtaş, "Bizim dışımızda ama bizimle ilgili bunca spekülasyon yapılırken susmak olmazdı" diyerek, eşi Başak Demirtaş'ın adaylığının çekilmesi hakkında aylar sonra bir açıklama yaptı. "Kirlenmemiş Şeyler Uğruna" başlıklı yazısında, Türkiye'de siyasetin artık halkın yararına değil, bireysel çıkarlar doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

"HER HAMLENİN ALTINDA HİNLİK ARAYANLAR KENDİNE BAKSIN"

Demirtaş, "Yaptığımız her siyasi hamlenin altında illaki bir hinlik, bir cinlik arayanlar herkesi kendileri gibi zannediyor" diyerek, siyasetin gerçek amacının unutulduğunu ve siyasi partilerin koltuk, makam, rant elde etme mekanizmalarına dönüştüğünü eleştirdi. Ayrıca, Başak Demirtaş ve DEM Parti'nin demokrasi ve barış adına attığı adımların yanlış yorumlandığını ifade etti.

DEM Parti ile AK Parti ve CHP arasındaki görüşme trafiği hakkında da konuşan Demirtaş, tüm partilerin ülkenin sorunlarının çözümü için görüşebilmesinin meşru olduğunu belirtti. Başak Demirtaş'ın adaylığının, toplumsal barışa katkı sunma amacıyla yapıldığını ve DEM Parti'nin üçüncü yol siyasetini görünür kılmak istediğini ifade etti.

Demirtaş, siyasi partilerin demokrasi, adalet ve barış için samimi adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, özellikle CHP ve AK Parti'ye, uzun soluklu bir demokrasi mücadelesi ittifakını önemsemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, toplumsal barış ve demokrasinin gelişmesi için diyalog ve müzakerenin önemine işaret etti.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINI ÇEKMESİ

Son olarak, Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş'ın adaylık iradesinin ve DEM Parti'nin politikalarının, demokrasiye, özgürlüklere ve barışa hizmet ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaylık iradesi bu yönleriyle, DEM Parti dışındaki siyasi aktörlerce doğru değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, başka kıymetli arkadaşlarımızla seçim yarışına girileceği anlaşılmaktadır. Oysa biz bu siyasi hamleyi seçimden çok toplumsal barış için önemsiyoruz"