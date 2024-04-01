Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimlerini belirledi.

Yerel seçimler sonrası yurt içi piyasaların ilk tepkisi merakla bekleniyordu. İlk işlem gününde, dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş gözlenirken; Euro/TL, euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle baskılanıyor.

Cuma günü son işlemlerde 32,3984 TL'de hareket eden dolar/TL bugün 32,42 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 35,01'den alıcı buluyor.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde 2.265 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilerken; şu sıralarda yüzde 1,14 primle 2259 dolarda hareket ediyor.

Fiyatı dolar/TL ve ons altına göre hesaplanan gram altın ise, ons altındaki hızlı yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2.362 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 1,24 artışla 2.358 liradan alıcı buluyor.

BORSA HAFTAYA PRİMLİ BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,60 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.

MART ENFLASYONU ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

Şubat ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.