Tipik olarak savaş kabinesine aşağıdakiler dahil olur:

Başbakan/Cumhurbaşkanı

Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Genelkurmay Başkanı

Istihbarat Şefi

Bazen de Ekonomi/Maliye Bakanı

Savaş dönemlerinde veya ulusal güvenliği tehdit eden kritik durumlarda, hükümet bu kişilerden oluşan bir "savaş kabinesi" oluşturur. Böylece hızlı ve eşgüdümlü kararlar alınabilir.

Savaş kabinesi, hükümetin yürütme kanadını temsil eder ve son derece önemli güvenlik ve askeri kararlar almakla yükümlüdür. Netanyahu'nun savaş kabinesini feshetmesi, İsrail'in güvenlik ve dış politikasında önemli değişikliklere yol açabilir.