Ertan Ağtürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şap hastalığının yeni serotipi SAT-1'le ilgili çalışmaların hastalığın ilk kez tespit edilmesinden bu yana hız kesmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Hastalıkla mücadele için sahaya sevk edilen aşıların uygulanmasına devam edildiğine işaret eden Ağtürk, "Şimdiye kadar 13 milyon 500 doz aşının hemen hemen hepsi sahaya sevk edildi. Sahada arkadaşlarımız bunları uyguladılar, uygulamaya devam ediyorlar. Yine 1 milyon 300 bin dolumumuz olacak. Bununla birlikte yaklaşık 15 milyon doz SAT-1 içeren aşımızı sahaya sürmüş olacağız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon doz civarında daha sahaya aşı üretiriz." diye konuştu.

Ağtürk, şap hastalığında izlenen sürece ilişkin de bilgi vererek, hastalıkla ilgili sahada duyumlar alındığında ilgili kurumların, tarım il ve ilçe müdürlüklerinin yolladığı numunelerin izole edildiğini, daha sonra mevcut aşının sahada seyreden şapı koruyup korumadığının ve aynı tipte olup olmadığının incelendiğini belirtti.

Bu kapsamda, hücre laboratuvarında öncelikle tohum virüsü oluşturulduğunu, laboratuvarlarda virüsün içerisinde gelişmesini sağlamak için bir hücre üretimi yapıldığını anlatan Ağtürk, "Önce çalışma grubu virüsünü üretiyoruz, sonra bunu inaktif ediyoruz. 3 tonluk virüsü 200 litreye kadar düşürüyoruz. Onu stoklama tanklarımızla 4 derecede muhafaza ediyoruz. Aşı, yapılmak için hazır oluyor. Hazırlanan aşıları şişeleyip sahaya sürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağtürk, mevcut aşılar koruma sağlıyorsa aşılamaya devam edildiğini korumuyorsa ve koruma değeri düşmeye başlamışsa yeni tiple ilgili aşı üretim çalışmalarına devam edip, bunları sahaya sürüp, vatandaş için tedbir aldıklarını dile getirdi.

"Virüsün tek tedavisi aşı"

Çiftçilerin hastalıktan hayvanlarını korumaları için aşılamanın önemli olduğunu ifade eden Ağtürk, şunları söyledi:

"Sahada hastalık görüldüğünde ilk önce aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Sosyal medyada her hastalık ve her salgın çıktığında çok kirli bilgiler dolaşıyor. 'Aşı yaptırmayın', 'Aşı yapılan hayvanlar hasta oluyor.' gibi duyumlar alıyoruz. Bu kirli duyumlardan dolayı da vatandaşlar aşıya karşı direnç göstermeye başladı. Bunun için çiftçimize, vatandaşımıza sizlerin de aracılığıyla şunu iletmek istiyorum. Bizim aşı yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü virüsle, viral bir enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Bunun da tek koruma yöntemi aşı yapmaktır. Sosyal medyada çok acayip tedavi yöntemleri görüyoruz. Virüsün tek tedavisi aşı yapmak. Çiftçilerimize veteriner hekim arkadaşlarımızın dediklerine uymalarını ve geldiklerinde aşı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. "

Çiftçinin, işletmesine bir hayvan aldığında en az 15 gün mevcut hayvanların içerisine sokmamasının hastalıkla mücadelede önemli olduğunu dile getiren Ağtürk, hastalık çıktığında, hasta olan hayvanlarla olmayanların anında ayrılması gerektiğini bildirdi.

Ağtürk, çiftçilerin de bu noktada alması gereken güvenlik tedbirlerinin olduğunu belirterek, bu konuda yetkililerden tedbirler konusunda bilgi edinilmesinin önemini vurguladı.

Sahaya sevk edilen aşıların yaklaşık yüzde 85-90'ının uygulandığını anlatan Ağtürk, sahada aşıya çok yoğun talep olduğunu aktardı.

Ağtürk, üretilen aşıların talep doğrultusunda başka ülkelere de gönderildiğini ifade ederek, "2021'den bu yana Azerbaycan'a gönderiyoruz. Geçen yıl da Azerbaycan'a 10 milyon 815 bin doz aşı ihracatımız oldu. Talepler doğrultusunda Bakanlığımızın talimatıyla değerlendirmeye alıyoruz. Şu an öyle bir talep yok." diye konuştu.