Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Baş ağrısı toplumda son derece can sıkıcı bir konudur. Kafa kısmımızı hedef alan bu rahatsızlığın bilinen onlarca nedeni vardır. Duyulan şiddet kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Edilen istatistik verilere göre erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Bu ağrı kafanın herhangi bir bölümünde meydana gelebilmektedir. Baş ağrısı genellikle bir hastalığın ön habercisi olarak algılansada bazen sebebi çok basit ve günlük hayatta yapmayı ihmal ettiğimiz birşey olabiliyor.

Peki, vücudumuz susuz kalmasının da baş ağrısına yol açabileceğini biliyor muydunuz?

İnsan vücudu için inanılmaz önemli olan su, vücudumuzda dolaşan kanın daha sağlıklı ve sorunsuz gezmesine yardımcı olmaktadır. Yeterince su içmezseniz vücudunuzdaki su oranı azalır, organlar susuz kaldığı takdirde ise görevlerini rahatça yerine getiremezler ve vücudun hangi kısmı daha fazla susuz kalmışsa o bölgede alarm durumu oluşabilir. Herşeyden önce sağlıklı beslenip bolca su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Yetişkin insan vücudunun %59' u sudan oluşur, vücudumuza can veren kanda da su bulunuyor. Su hayattır diyoruz ve su tüketmeyi asla ihmal etmiyoruz.

Doğru nefes almanın önemi

Uzmanlar, beslenme ve su içmenin önemini belirtirken aynı zamanda doğru nefes almanında hayati önemli vurguluyor. Diyaframdan alınan nefesin karşılığı vücudumuzdaki tüm organlarımız nefes alması demektir. Doğru nefes çalışmalarıyla da duyduğunuz baş ağrısını en düşük seviyeye indirebilirsiniz. Tüm bunlar netice vermezse mutlaka bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.