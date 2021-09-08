12 Yaş Üstü Aşılama Başladı Mı? 12 Yaş Üstü İçin Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Türkiye'de Koronavirüsle mücadele de farklı tedbirler alıyor. Okulların açılmasıyla birlikte aşılamada yaş sınırı 12'ye indirildi. 12 yaş ve üstü çocuklar aşı olabilir. Peki Hangi aşı daha iyi? 12 yaş ve üstü hangi aşıyı olacak? koronavirüs aşısı okulda yapılacak mı? 12 yaş üstü için aşı sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

Türkiye’de koronavirüsle mücadelede aşılama hız kesmeden devam ediyor. Aşılamada yaş sınırı artık 12 yaş ve üstüne çekildi. Şu anda 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı randevuları açık bulunuyor. Peki 12 yaş üstü aşı zorunlu mu? 12 yaş ve üstü hangi aşıyı olacak? 12 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma ekranı ve detaylar…

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber Türkiye’de aşı yaş sınırı 12 yaş ve üstü oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 12 yaş ve üstü gençler için aşı randevularının açıldığı duyuruldu. İsteğe bağlı olarak yapılacak olan aşılarda hangi aşıyı olacakları da gençlerin tercihine bağlı olacak. Peki 12 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı…

12 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 12 yaş ve üstü aşılama için randevular açıldı. Veli onayı doğrultusunda 12 yaş üstü çocuklara koronavirüs aşısı onayı verilecek. 12 yaş ve üzeri aşı randevuları e-nabız ve MHRS üzerinden alınacak.

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Velilerinin onay vermesi doğrultusunda 12 yaş ve üstü çocuklara e-nabız sistemi üzerinden alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 12 yaş ve üzeri çocuklar ve kronik hastalar için aşı tanımlaması yapıldığını söyledi. Bakan Koca, aşının zorunlu değil tercihe bağlı olduğunu da dile getirdi. Aşı sırası gelenler Alo 182 ve MHRS sistemi ile e-nabız üzerinden randevu alabiliyor.

COVİD-19 AŞI DURUMUNU SORGULA

Aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenmek ve aşı sorgulaması yapmak isteyenler ise e-Nabız hesaplarından “Covid-19 aşı durumunu sorgula” bölümünden kendilerine aşı sırası gelip gelmediğini öğrenebiliyor. Yine kısa mesaj ile aşı sorgulamak için, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e mesaj gönderebilirsiniz.

kaynak:ilan365