Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi, sessiz sedasız yeni akıllı telefonu "Note 13R"yi duyurdu. Bu telefon, bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor ve günlük kullanımda ihtiyaçları karşılamaya yönelik özellikler sunuyor.

Redmi Note 13R, geniş 6.79 inç LCD ekranıyla geliyor. FHD+ çözünürlük ve yüksek 120 Hz tazeleme oranıyla kullanıcılarına görsel bir şölen sunuyor. Ön kısımda ise 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Bu yeni modelde selfie kamerası da önceki versiyona göre iyileştirilmiş durumda.

Telefon, gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. 12 GB'ye kadar RAM ve geniş depolama seçenekleri sunan Note 13R, 33W hızlı şarj desteğiyle 5.030 mAh batarya kapasitesine sahip. İşletim sistemi olarak HyperOS kullanılıyor.

Arka tarafta yer alan ikili kamera sistemi, 50 MP ana kamera ve 2 MP makro kameradan oluşuyor. Bu kombinasyon sayesinde kullanıcılar kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyorlar.

Redmi Note 13R Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6-8-12 GB

Depolama: 128-256-512 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Batarya: 5.030 mAh (33W)

İşletim Sistemi: HyperOS

Redmi Note 13R'ün fiyatları da oldukça çekici:

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 195 dolar

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 220 dolar

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 250 dolar

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 275 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 305 dolar

Bu fiyatlarla Redmi, bütçe dostu bir telefon sunarak geniş kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.