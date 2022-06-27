Van'ın Geleceği Çalıştayı’nın lansmanı yapıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şehrin gündelik problemlerini hallederek gelecek kuşaklara hazırlayacaklarını belirterek, “Van’ın yol haritasını ortaya çıkarmış olacağız” dedi.

POLİTİKA 27.06.2022, 14:46
Van'ın Geleceği Çalıştayı’nın lansmanı yapıldı

Van Valiliği, Van YYÜ ve Van Büyükşehir Belediyesince 30 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenecek olan "Van'ın Geleceği Çalıştayı"nın lansmanı Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bir şehrin en büyük zenginliğinin uzlaşma ve birlikte iş yapma kültürü olduğunu belirtti.

Uzlaşmacı, işbirliği yapan, koordine bir şekilde çalışan, birbirini seven şehirlerin çok başarılı olduğunu işaret eden Vali Balcı, "Bunun parasal bir değeri yok. Eğer bir şehirde insanları uzlaşmayı ve işbirliği yapmayı bilmiyorsa, birlikte iş yapma kültürleri yoksa o şehirlerin ilerlemeleri çok zor. Burada aktörler kimler? Onu net ortaya koymamız lazım.

Başta ilin valisi olmak üzere, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partilerin başkanları ve üyeleri, iş dünyası, esnaf, üniversite, bürokrasi, kamu çalışanları, çiftçiler ve basın gibi kurumların uyumlu işbirliği yaptığı iller çok başarılı oluyor. Yapmak istediğimiz de budur. Şehrimizde uzlaşmayı, işbirliğini ve birlikte iş yapma kültürünü geliştireceğiz. Şehrin gündelik problemlerin halledeceğiz, aynı zamanda gelecek kuşaklara hazırlayacağız. Yol haritamızı ortaya çıkarmış olacağız. Kısa, uzun vadede ne yapmak istiyoruz bunu ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.

“Van’ın envanterini çıkaracağız”
Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın heyecan verici bir çalışma olduğunu dile getiren AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas ise "Tüm paydaşların, gerek üniversitemizin gerekse diğer kurumlarımızın, valiliğimizin fikir birliği ve istişareyle 'Van'da şu sorun var' tespitiyle ilgili kısa, orta, uzun vadeli çalışmamızı el birliğiyle yapacağız.

Yerelde bir sorun varsa valimiz ve kurumlarımızın işbirliğiyle giderilecek. Halkımızın talebi ya da bir projesi varsa gerekli desteği vererek işbirliğiyle ilin envanterini çıkaracağız ve bu güzel projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.
Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.İHA

Yorumlar (0)
23
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22