SP’den Van Büyükşehir Belediyesi’ne: ‘2021’de ne kadar harcama yapıldı?’

Her hafta ülkenin ve kentin önemli bir konusunu ele alan Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, bu haftaki basın açıklamasında Van Büyükşehir Belediyesi’ne bir dizi soru yöneltti. Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, sorularında kentin önemli sorunlarına değindi.

İşte SP Van İl Başkanı Özay İlhan’ın açıklaması:

“Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu hafta ki gündemimiz Van Büyükşehir Belediyesi!

Van Büyükşehir Belediyesi;

1- 2021 yılında hangi hizmetleri yapmıştır toplamda ne kadar harcama yapılmıştır ve 2022 yılına ne kadar borçla girilmiştir? 2022 yılı bütçesi ne kadardır?

2- 2022 yılında Van’ın ulaşım sorununun çözümü için hangi projeleriniz vardır? Otopark sorununa çözüm için herhangi bir projeniz var mıdır?

3- Van Büyükşehir Belediyesine ait hangi kurumlar kiradadır? 2022 yılında hangi kurumların kiradan çıkması için ne gibi planlarınız vardır?

4- 2021 yılında yapılan merkezi caddelerde yapılan yapboz çalışmalarını 2022 yılında da devam etmeyi planlıyor musunuz?

5- Van yeşil alan konusunda ciddi eksiği olan bir kent konumundadır. Yeşil alanların arttırılması ve kent ormanı oluşturulması için bir planınız var mı?

6- Türkiye’de su fiyatları bakımında en pahalı 5. Şehir Van’dır, su fiyatlarında indirim düşünüyor musunuz?

7- Van’ın ana caddelerinde devam eden ve yasallığı tartışılan parkomat uygulamasını 2022 yılında da devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?

8- İmar sorununun çözümüne yönelik ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?

9- 2022 yılında başta genç işsizlik başta olmak üzere gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik hangi çalışmaları yapmayı planlıyorsunuz?

10- 2022 yılında şehrimizin ulusal ve uluslararası anlamda tanıtımı için özgün bir projeniz var mıdır?

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesini sorduğumuz soruların cevaplarını ivedilikle kamuoyuyla paylaşmayı davet diyoruz.”

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel