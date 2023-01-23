Meral Akşener, Demirtaş'la aralarında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Bana 'Niçin siz?' diye sordu

Hafta sonu Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerine katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Meclis Başkanvekilliği yaptığı dönemde HDP'ye kendisinden başka kimsenin söz vermediğini ifade eden Akşener, "Demirtaş bir gün bana 'Niçin siz?' diye sordu. Ben de 'İçtüzük size bu hakkı vermiş, yaptığım lütuf değil' yanıtını verdim" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 23.01.2023, 13:17 23.01.2023, 14:30
Meral Akşener, Demirtaş'la aralarında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Bana 'Niçin siz?' diye sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası partiler de çalışmalarına hız verdi. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da partisinin il kongresine katıldı. Burada gördüğü havadan etkilenen Akşener, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

DEMİRTAŞ'LA DİYALOĞUNU ANLATTI

MHP'de geçirdiği yılları ve Meclis Başkanvekili olduğu dönemi hatırlatan Akşener, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili de bir anısını anlattı. İYİ Parti lideri, "MHP'deyken ve Meclis Başkanvekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Selahattin Demirtaş, 'Niçin siz?' diye sordu. 'İçtüzük size bu hakkı vermiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de iç tüzüğe aykırı şekilde hareket edemezsiniz' karşılığını verdim." ifadelerini kullandı.

"SARAÇHANE'DE BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYAMADIK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Saraçhane'ye desteğe gitmesiyle günlerde konuşulan Akşener, bu konuya da değindi. Belediye başkanlarını her zaman desteklediğini ifade eden İYİ Parti lideri, "Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu belediye başkanları elbette CHP'li başkanlar.

Ancak Millet İttifakı'nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey'in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu'na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine 'gidelim' dedim. Kalabalık güçtür. Tayyip Bey cezaevine giderken ben de oradaydım.

Bütün DYP oradaydı. Herkesin işi vardı. Ben gittim. Ekrem Bey, 'Bekler misiniz? Kısa bir konuşma yapar mısınız?" dedi. Kabul ettim. Konuştuktan sonra otobüsten inmeyip Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinledim. Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." dedi.

Sondakika

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