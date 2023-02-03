Kemal Kılıçdaroğlu: Aday gösterilirsem itiraz etmem

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime hazırlanıyor.

Muhalefette ise aday belirsizliği etrafında tartışma devam ediyor.

Adaylık için ısrarını devam ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mekik diplomasisi ile aday adaylarının isimlerini belirlemek üzere liderler turuna çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile dün bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu dünkü görüşmenin ardınan FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

"Masaya adınız gelirse yanıtınız ne olur?"

CHP liderine yine adaylık sorusu "Temel Bey masaya aday teklifi olarak sizi getirirse sizin yanıtınız ne olur. İtiraz eder misiniz?" şeklinde yöneltildi.

Kılıçdaroğlu 'mutabakat olmalı' derken masada kendi adının çıkması durumunda itiraz etmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Mutabakat olması lazım. Bir adayın isminin gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Hayır benim itiraz etmeye hakkım yok zaten.

Diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir tabii

Hayır siz neden benim adımı öne sürüyorsunuz gibi özel itirazım olmaz. Mutabakatın dışına çıkmak olur.

Ensonhaber