İlhan: Yüksek İhtisas Hastanesi Van için bir nimetti

Bir dönem Van'ın en önemli sağlık üslerinden birisi olan ve 2012 yılında gerekçe gösterilmeden kapatılan Yüksek İhtisas Hastanesi yeniden gündeme geldi. Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bir dönemler Van’ın en iyi hastanesi olan Yüksek İhtisas Hastanesi kalitesinde bir hastanenin derhal kente kazandırılması gerektiğini belirterek, “Van’ın kalbi yeniden atmalı” dedi.

Van’da artan nüfusla beraber yaşanan hastane ve doktor eksikliği sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamazken vatandaşlar, kentin yaşadığı sağlık alanındaki sorunlarından mustarip. Van'da 1999 yılında faaliyete geçen, açıldığında Türkiye'de 4 emsali bulunan, 2012 yılında gerekçe gösterilmeden kapatılan Edremit sahilindeki Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası 2016’da yıkıldı.

Faaliyet gösterildiği yıllarda özellikle bölge tarafından sağlık turizmi için büyük fırsat olan ve tam donanımlı hastane olması nedeniyle halkın memnun olduğu hastane, şimdilerde yeniden gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “İlimizde hizmet veren Yüksek İhtisas Hastanesi vardı. Bu ihtisas hastanesinde birçok kalple ilgili operasyonlar yapılıyordu ve o dönemlerde Türkiye genelinde parmakla gösterilen hastanelerden biriydi. O hastanemizde var olan zaman içerisinde kayboldu. Yüksek İhtisas Hastanesi kalitesinde hastanenin yeniden faaliyete geçirilmesi gerek.” Dedi.

Türkiye'de sayılı hastanelerden biri olan ve yıllarca sadece Van değil tüm bölge illerine hizmet sunan Yüksek İhtisas Hastanesi, 2011 yılında kentte meydana gelen iki büyük depremin ardından hizmetlerini askıya aldı. Binanın, hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılması ve bu hastane hizmetlerinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verileceğinin açıklanması kamuoyunu tatmin etmemişti. Hastanenin kapatılacak olması nedeniyle o dönem birçok kesim tarafından durum eleştirilmiş, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine kadar taşınmıştı.

Hastanenin kapatılma gerekçesi binanın hasarlı olması olarak gösterilse de o dönem hastanenin zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmak istendiği ve depremin de bunun bahanesi olduğu öne sürülmüştü. Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van'da hizmet verdiği süre içerisinde yüzbinlerce hastayı ağırlamış, on binlerce hastaya anjiyo uygulamış, çok sayıda hastayı da ameliyat ile sağlığına kavuşturmuştu. Koroner kalp hastaları için yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede neştersiz, dikişsiz, narkozsuz ameliyatlara imza atılmıştı. Söz konusu hastaneden o dönem Türkiye genelinde 4 tane bulunuyordu.

YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VAN İÇİN BİR NİMETTİ”

Türkiye’nin kalp konusundaki en önemli ismi, efsane başhekim olarak tanınan Prof. Dr. Cevat Yakut’un yoğun emek ve çabalarıyla 1999 yılında kurularak Van’ın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu da birçok kalp hastasının sağlığına kavuşmasına neden olan Yüksek İhtisas Hastanesi’nin yıktırılmasının o dönem büyük üzüntüyle karşılandığını belirten Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “ Hastane Van için büyük nimetti.

Sağlık alanında çok büyük işlere imza atılmış, yalnızca Van’da değil tüm bölgenin tercih ettiği hastane olarak kayıtlara geçmişti. Van şu an sağlık turizmi alanında ilk sıralarda yer alabilirdi. Van’a tam donanımlı bir hastane yapılması ve doktor eksiklerinin giderilmesi şarttır. Buradan yetkililere seslenerek Yüksek İhtisas Hastanesi kalitesinde hastanenin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz.” Dedi.

“VAN’DA SAĞLIK ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR ARTIYOR”

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehirleri arasında yer alan Van, gerek bulunduğu konum itibariyle gerekse sağlık alanında bölgenin lideri konumunda yer almasına rağmen, sağlıkta hak ettiği noktaya bir türlü kavuşamadı. Randevu almada yaşanan sıkıntılar ve hastanelerin az olması konusunda konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı İlhan, “Van Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük illerinde bir tanesidir.

Bugün 1 milyon 150 bin nüfusu bulunuyor. Yanı başında Hakkâri, Bitlis ve Ağrı, kısmen Iğdır'a hizmet veren bir il konumunda. Fakat sağlık konusunda ilimizde ciddi eksiklikler söz konusu. Örneğin; bizim nüfusumuzun neredeyse yarı nüfusuna yakın olan Erzurum'da verilen birçok hizmet ilimizde verilmiyor. Van’da sağlık alanında yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor.” İfadelerinde bulundu.

“ NÜFUS ARTARKEN TEDAVİ İMKÂNLARIMIZ AZALDI”

Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kalple ilgili başarılı operasyonlar yapıldığını hatırlatan İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlimizde hizmet veren Yüksek İhtisas Hastanesi vardı. Bu ihtisas hastanesinde birçok kalple ilgili operasyonlar yapılıyordu. O hastanemizde var olan zaman içerisinde kayboldu. Bunun dışında deprem öncesi de bulunan bazı özel hastaneler de elimizden gitti. Nüfusumuz artarken, hastalıklarımız artarken, tedavi imkânlarımız ve tedavi olanaklarımız bu alanda ne yazık ki azaldı.

Ben özellikle Yüksek İhtisas Hastanesi gibi ve bunun dışında belli alanlarda hizmet veren hastanelerin yine açılması gerektiği kanaatindeyim. Kadın doğum hastanemiz geçmişte vardı. Şu an da bölge hastanesi içerisinde devam ediyor ama farklı bir birim olarak da yeniden faaliyete geçmesi de kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. “

“DEPREMLE BİRLİKTE İLİMİZDE ÖZEL HASTANE SAYISI AZALDI”

2011 yılında yaşanan depremle birlikte birçok özel hastaneninde kapatıldığını belirten ilhan, “ Biz daha önce Saadet Partisi olarak ilimizde semt poliklinikleri açılması hususunda açıklamada bulunduk. Bunun yanında alternatif olarak şehir merkezinde bir hastane olması konusunda da açıklamalarımız oldu. Depremle birlikte ilimizde özel hastane sayısı azaldı. Şu anda hem özel hastane hem de devlet hastaneleri anlamında da ilimizde ciddi anlamda bir eksiklik söz konusudur. Birçok hasta Ankara'ya İstanbul'a Erzurum'a, ya da Diyarbakır’a gitmeye çalışıyor. Bunun yanında ilimizde malum uçak fiyatları ve otobüs fiyatlarında da sıkıntılar yaşıyoruz.

Bu durum hem maddi yönden hem de manevi yönden büyük bir külfet oluşturuyor. O nedenle Van'ın sağlık hizmetlerinin mutlak suretle iyileştirilmesi gerekiyor. Bölgemize branş doktorları, aile hekimi, kadın- doğum, çocuk başta olmak üzere genel cerrahiden ortopediye bütün alanlarda doktor ihtiyacı söz konusudur. Çünkü Van sadece Van'a değil, çevre illerde hitap eden bir şehirdir. Artık sağlık konusunda buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya, Mersin'e Diyarbakır'a şifa aramaya gidilmesi hakikaten endişe verici bir durumdur.” İfadelerini kullandı.

“SAĞLIK KONUSUNDAKİ EKSİKLİKLERİ GÖRÜN”

Yeni Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’nın sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm bulmaları gerektiğini söyleyen İlhan, “Yeni atanan il sağlık müdürü ve başhekimin sorunlara çözüm bulmalarını gerekiyor. Biz bu arkadaşlara başarılar dileyerek doktorların konuya vakıf olduklarını düşünüyoruz.

Inşallah gerekli adımları atarlar. Bu anlamda ilimizin vekillerine de sesleniyorum. Van'da sağlık konusundaki eksiklikleri görün. Hakikaten Van'da insanlar başka illerden sağlık hizmeti almakta ve bu oran olarak çok ciddi boyutlarda. Özellikle doktor olsun, yardımcı sağlık personeli olsun o açığın kapatılması lazım. Bunun dışında hem semt polikliniklerinin açılması ve mutlak surette de ilim merkezinde bir hastanenin olması gerektiği kanaatindeyiz. Acil bir durumda diğer hastanelere gitmek gerekiyor. Bu anlamda tüm yetkililere bir çağrıda bulunuyorum. ilimizin sağlık durumunun mevcut halini çıkarın, eksikleri tespit edin. Tüm eksikleri gerek bina olsun, gerek malzeme anlamında olsun temininin sağlaması gerekiyor.” Şeklinde konuştu.

Yenidoğugazetesi