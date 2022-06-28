Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: İkili görüşmem mümkün değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsveç ve Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kez daha anlatacağım. Bugün Madrid'e gidince İsveç ve Finlandiya ile 4'lü zirve gerçekleştireceğiz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek zorundalar. Rusya'daki savaşın bitmesi için iki taraf ile görüşmelere devam ediyoruz.

NATO'nun sınırları da olan Güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve göç hareketlerinin engellenmesi konusunda çalışan bir ülkeyiz.

CÜNEYT ARKIN'A BAŞ SAĞLIĞI

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik, ailesine ve yakınlarına şahsım, ailem ve milletim adına baş sağlığı diliyorum.

"BİDEN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Beklemekten öte biz NATO'nun 70 yıllık üyesiyiz, Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah Sayın Biden ile de görüştük, bir araya gelme arzusunu ifade etti biz de olabilir dedik. Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ile birlikte 4'lü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, biz artık orta sahada top çevirmekten bıktık.

Bu ara ABD ile en önemli görüşmemiz F-16 meselesi idi ve hala masada. Ortada yine bir oyalama taktiği sürüyor.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ: KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ LAZIM

Yunanistan Başbakanı ile görüştüğümde dedik ki aramıza 3. kişileri sokmayalım ama ne oldu yine ABD parlamentosundaki konuşmasında neler dediğini gördük. Bize karşı 15 Temmuz darbe girişimi yapan FETÖ'nün en önemli sığınağı neresi oldu? Yunanistan oldu. İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Bizim Yunanistan ile olması gereken ne vardı? Yüksek düzeyli stratejik toplantımız vardı ama ben kaldırdım, bitti o iş. Şimdi bunu bitiren lider kalkıp da orada Miçotakis'in görüşme talebine evet der mi? Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, ondan sonra bakacağız.

"NATO İÇİN TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİDİR"

NATO için biz alelade bir ülke değiliz. İlk 5'ten biriyiz. Akşam veya yarın görüşmemizde kendisine yine söyleyeceğim. Biz nasıl NATO ortağıyız ki bütün bu silahlar gönderiliyor terör örgütlerine. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Onlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. NATO'da paydaşımız Fransa da aynı şekilde.

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