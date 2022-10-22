Beyaz Liste 5. Grup komitesinden moral yemeği

Düzenlenen programa, ‘Beyaz Eşya ve Mobilya’nın yer aldığı 5. Grup komitesi katıldı. Burada komite adına konuşan 5. Grup adayı Ali Süer, yaklaşık 1 yıl içerisinde beyaz eşya ve mobilya sektörünün tüm üyelerini ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Sektörel anlamda ve genelde Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın temsiliyet yetersizliğini gördük.

Van iş dünyasının sıkıntılarını tespit ettik. Bizler de sıkıntılara çözüm için ‘Beyaz liste’de ekip olarak yola çıktık. Amacımız başta beyaz eşya, mobilya ve diğer sektörlerin sıkıntılarına çözüm olmaktır. Temennimiz, 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde kazanan Van olsun. Kazanan Van'ın ticareti olsun. Kazanan tüccarlarımızın kardeşliği olsun. Bu anlamda beyaz eşya ve mobilya sektörünün her üyesine, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm üyelerine ekip olarak saygılarımızı sunar, herkese başarılar dileriz” dedi.