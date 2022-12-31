BBP Genel Başkanı Destici, Van'da esnafı ziyaret etti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van'ın Başkale ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van'ın Başkale ilçesinde esnafı ziyaret etti. Destici, Hakkari'deki programlarının ardından beraberindeki partililerle Başkale ilçesine geldi.
Çarşı merkezinde kendisini davul zurnayla karşılayanları selamlayan Destici, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Destici, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik'i makamında ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.İHA
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