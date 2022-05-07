Başkan İlhan’dan Kent Estetik Kurulu’na eleştiri…

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Kent Estetik Kurulu’nun kent adına üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, parkları işgal eden barakalara dikkat çekti. Haftalık olarak kent ve ülke gündemiyle ilgili basın toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta Kent Estetik Kurulu’nu gündeme taşıdı.

“YAPILAN VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR AÇIKLANMALI”

Yaklaşık olarak 6 ay önce Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kent Estetik Kurulu’nun oluşturulduğuna dikkat çeken Başkan İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak soruyoruz. Kent Estetik Kurulu olarak 6 aylık süreçte Van için hangi işleri yaptınız? Parklarımızın içine işgal eden barakaların kaldırılması için ne gibi çalışmalar yaptınız?

Baharın geldiği vatandaşlarımızın balkonlarına bahçelerine yeşillendirmek için uğraştığı, güzelleştirmek için gayret ettiği bugünlerde Kent Estetik Kurulu olarak çevremizin güzelleştirilmesi için hangi çalışmaları yaptınız? Şehrin sokaklarının kirliliğinin gündem olduğu ilimizde, temiz, nefes alınabilir bir Van için hangi çalışmaları yaptınız?

Şehrin birçok yerinde görüntü kirliliği oluşturan baraka, bina, tabelaların kaldırılması için hangi adımları attınız? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Kent Estetik Kurulu olarak bugüne kadar yaptığınız çalışmaları ve önümüzdeki 6 aylık ve 1 yıllık süreçte yapacağınız çalışmalar nelerdir? Kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

Bölgegazetesi