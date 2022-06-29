3600 ek gösterge ve öğrenci affına dair teklif TBMM'de

3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı konularına dair gelişmeler merakla bekleniyor.

Konuyla ilgili AK Parti Ankara milletvekili Organ Yeğin ve İstanbul milletvekili Abdullah Güler ve 52 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

3600 ek gösterge

Kanun teklifiyle kamu personeline 3600 ek gösterge geliyor. Elektronik ticarette bilgi ve bildirimlerini elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeyenlerin cezaları arttırılıyor.

Emekli aylığı 3 bin TL olacak

Kabahatler Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. Emekli aylığı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartılıyor.

Bazı özel usulsüzlük cezaları arttırılıyor. Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak 50 milyar TL’den 100 milyar TL’ye çıkartılıyor. Karayollarında geçiş ücretlerine yönelik düzenleme yapılıyor.

Öğrenci affı

Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikler ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı istihdamı uygulamaya geçirilecek. Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerine atama yükseltme kriterlerinde öngörülen bilimsel çalışma veya yayın şartlarını karşılayabilmelerini sağlamak için ilave bir yıl daha süre verilecek.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınacak.

İmar affı

1 Temmuz 2022 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliğinin yapılabilmesi için hak tanınacak.

Milletvekili emekli aylıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM gündemindeki ek bütçe kanun teklifinden cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılması ile ilgili maddenin çıkartılmasını ve milletvekili emekli aylıklarının cumhurbaşkanı ödeneğine endekslenmemesini istemişti. Bununla ilgili bir düzenleme yapılarak, milletvekillerinin emekli aylıklarının Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aylığına endekslenerek, 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak artırılması planlanıyor.

Teklife konulan madde ile ise emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, TBMM başkanı, bakan ve milletvekillerinin maaşlarından emeklilik için yapılacak prim kesintilerinin hesabında 9000 gösterge rakamının kullanılması öngörülüyor.

Ensonhaber