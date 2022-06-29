3600 ek gösterge ve öğrenci affına dair teklif TBMM'de

3600 ek gösterge ve öğrenci affı detaylarını içeren kanun teklifi TBMM’ye geldi.

POLİTİKA 29.06.2022, 09:11
3600 ek gösterge ve öğrenci affına dair teklif TBMM'de

3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı konularına dair gelişmeler merakla bekleniyor.

Konuyla ilgili AK Parti Ankara milletvekili Organ Yeğin ve İstanbul milletvekili Abdullah Güler ve 52 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

3600 ek gösterge
Kanun teklifiyle kamu personeline 3600 ek gösterge geliyor. Elektronik ticarette bilgi ve bildirimlerini elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeyenlerin cezaları arttırılıyor.

Emekli aylığı 3 bin TL olacak
Kabahatler Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. Emekli aylığı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartılıyor.

Bazı özel usulsüzlük cezaları arttırılıyor. Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak 50 milyar TL’den 100 milyar TL’ye çıkartılıyor. Karayollarında geçiş ücretlerine yönelik düzenleme yapılıyor.

Öğrenci affı
Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikler ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı istihdamı uygulamaya geçirilecek. Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerine atama yükseltme kriterlerinde öngörülen bilimsel çalışma veya yayın şartlarını karşılayabilmelerini sağlamak için ilave bir yıl daha süre verilecek.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınacak.

İmar affı
1 Temmuz 2022 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliğinin yapılabilmesi için hak tanınacak.

Milletvekili emekli aylıkları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM gündemindeki ek bütçe kanun teklifinden cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılması ile ilgili maddenin çıkartılmasını ve milletvekili emekli aylıklarının cumhurbaşkanı ödeneğine endekslenmemesini istemişti. Bununla ilgili bir düzenleme yapılarak, milletvekillerinin emekli aylıklarının Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aylığına endekslenerek, 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak artırılması planlanıyor.

Teklife konulan madde ile ise emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, TBMM başkanı, bakan ve milletvekillerinin maaşlarından emeklilik için yapılacak prim kesintilerinin hesabında 9000 gösterge rakamının kullanılması öngörülüyor.

Ensonhaber

Yorumlar (0)
21
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22