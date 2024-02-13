İkram, koltuk seçimi ve bagaj için ekstra ücret alan Pegasus Havayolları, şimdi de ekonomi sınıfı uçuşlarda kabin bagajından da ücret almaya başlıyor. Pegasus’un kararı özellikle sosyal medya platformlarında yoğun tepkiye neden oldu.

Pegasus, 14 Şubat itibariyle dış hatlar ekonomik sınıfı (Super Eko) bileti olan yolculardan kabin bagajı için ekstra ücret talep edecek. “Super Eko - Light” sınıfı biletlerde yolcuların kabin bagajı hakkı bulunmamakta.

Bu yolcular sadece koltuk altına sığabilecek büyüklükte laptop veya küçük bir çanta yanına alabilecek.

Pegasus’un bu kararı sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkiye neden oldu.