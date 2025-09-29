CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında 4 Mayıs Pazar günü yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tengioğlu 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Tengioğlu, '6 Mayıs Salı günü Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. Duruşma saat 10.40'ta başladı. Duruşmaya sanık Selçuk Tengioğlu, sanık avukatı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatı katıldı.

'PLANLI HAREKET ETMEDİM'

Tengioğlu savunmasında, 'Suçu kasıtlı olarak işlemedim bir zamanlar Çağlayan'da işletmede çalışıyordum. O sırada kalabalıkta bir kadının haykırışını duydum kadına sorduğumda oğlu için ağladığını oğlunun polis olduğunu söyledi. Ben de bu olaydan çok etkilendim. Olay günü daha önceden bildiğim ve sevdiğim Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni olacağını öğrendim. Bunun üzerine yaklaşık 6 dakikalık yürüme mesafesinden sonra olay yerine gittim. Sırrı Süreyya Önder'e son vazifemi yerine getirmek istemiştim. Bu sırada Özgür Özel'i gördüm daha önce yaşadığım ve etkilendiğim olay aklıma geldi. Ben bunun üzerine kendisine tepki gösterdim. Söz edildiği gibi planlı bir şekilde hareket etmedim" dedi.

TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Başka açıdan çekilen bir görüntüde ise, yumruklu saldırıda bulunan kişiyi çevredekiler etkisiz hale getiriyor Dışarıda bekleyen vatandaşlar ise şüpheliye tekme atıyor. Bu sırada görüntülerde Özgür Özel'in "Bir şey yok" dediği anlar da görülüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaralandığı olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan 08.30 sıralarında ayrıldığı, daha sonra Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı’na doğru yürümeye devam ettiği ve AKM önüne geldiği, burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği, bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı aktarıldı.

İddianamede ayrıca, törenin bitimine müteakip CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alandan ayrıldığı esnada şüphelinin Özgür Özel’in yanına yaklaşarak müştekinin yüzüne tokat atmak suretiyle söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, olayla ilgili tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklının tespit edilmediği, şüphelinin GSM hatlarının tespit edilip 5 yıllık geçmişe dönük HTS verilerinin alınarak gerekli incelemelerin yaptırıldığı, şüphelinin irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı, şüpheli hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde başka eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadığına da değinildi.

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, olay günü Taksim Meydanı’na gittiği esnada bir kalabalık gördüğü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezi’nde cenaze merasimi olduğunu öğrendiği, cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığı ve beklediği, o sırada müştekiyi gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. İddianamede, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.