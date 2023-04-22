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İçişleri Bakanlığı 81 ilin valilerini Ramazan Bayramı dolayısıyla deprem bölgelerinde görevlendirildi. Depremin olduğu ilk andan beri Malatya'da görevlendirilen ve Malatya'nın kısa vadedeki kalkınmasında büyük emekleri olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Ramazan Bayramı münasebetiyle Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti. Doğanşehir ilçesinde çadır ve konteyner kentleri ziyaret eden Balcı, depremzedelerle bayramlaştı.

Depremzedelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Balcı, çocuklara da okuma kitabı hediye etti.