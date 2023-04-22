WanHaber - ÖZEL

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili seçimi için siyasi parti liderleri Van'a gelecek. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Van'da miting düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayının ilk haftası Van'a gelmesi ve Van'da görkemli bir miting yapması bekleniyor. Van mitinginin tarihini önümüzdeki hafta açıklayacak olan AK Parti, 8 milletvekili adayının katılımıyla Beşyol Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Hakan İlvan'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Mayıs Salı günü Van'a geleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İlvan, "Van hazırmıyız? Dürüst lider Van sevdalısı, Kemal KILIÇDAROĞLU 02 Mayıs 2023 Salı günü Vanlı hemşerileri ile buluşmaya, kucaklaşmaya Halil İbrahim sofrasını büyütmeye geliyor" ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı İlvan her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun 2 Mayıs günü Van'a geleceğini duyursada, CHP'li kaynaklar mitingin Mayıs ayının ilk haftası olacağını ve gününün de tam netleşmediğini belirtiyor.