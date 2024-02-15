Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla "Kadının Gücü Van'ın Gücü" projesi kapsamında kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Özalp Gençlik Merkezi salonunda kadınlar sinemayla buluşturuldu. Sinema salonunda film izlemenin keyfini ilk defa yaşayan kadınlar, bu etkinlik sayesinde sosyal yaşama daha fazla entegre olma fırsatı buldular.

Etkinlikte, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!" isimli filmi izleyen kadınlar duygusal anlar yaşadı.