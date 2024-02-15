Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlanan ‘Sportif Yetenek Taraması’ projesi, 2024 yılında da devam ediyor. Daha önceki yıllarda yüzlerce öğrenciyi farklı branşlara kazandıran projede öğrenciler; boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve koşu gibi testlerden geçiyor.

Tuşba Gençlik Merkezinde düzenlenen yetenek taramasında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, 2023 yılında ilkokul 3. sınıfa giden 22 bin öğrenciden 15 bin 5 öğrencinin yetenek taramasından geçtiğini ifade ederek, “2023 yılında velilerinin isteği üzerine ve izin belgelerini almak kaydıyla 15 bin 5 öğrencimizi taramış olduk. 2024 yılında da hedefimiz 26 bin öğrencimize ulaşmak. Şimdiye kadar olduğu gibi aynı hızla çalışmalarımız devam ediyor. Bu öğrencilerimize de okullar kapanana kadar bu taramamızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Taramaların protokol kapsamında milli eğitim müdürlüğünde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile gençlik ve spor il müdürlüğü bünyesindeki spor uzmanı ve antrenörlerin gözetiminde yapıldığını belirten Özdemir, “Buradaki amaç çocuklarımızın esnekliğini, çabukluğunu, kuvvette devamlılığını ve bu şekilde hangi branşa yönelebileceğinin ölçümlerini alıyoruz.

Ölçümleri bir merkezde toplayıp, o ölçümlerin bize geri dönüşümlerinden sonra bu çocuklarımızı alıyoruz. Yıl boyunca bunlara eğitimlerini ve antrenmanlarını ya kendi okullarında ya da spor tesislerimizde yapmaya çalışıyoruz. 2023 yılında bin 310 öğrencimiz tespit edildi ve bu öğrencilerden 183’ü spor branşlarına yönlendirildi. O çocuklarımızın hem takibini yapıyor hem de zaman zaman genel ölçümlerini yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Van merkezde şubat ayı itibariyle start alan taramanın mart ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Özdemir, ilçelerde ise nisan ve mayıs ayına kadar taramaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Taramalardan geçen minik çocuklar ise büyüdüklerinde yeteneklerinin olduğu branşlarda başarılı olmak istediklerini söylediler.