Merkez Bankası'nın kredi kararı sonrası bankalar kredi vermeyi zorlaştırdı, faiz oranları da rekor seviyede arttı. Vatandaşların konut ve otomobil alımlarında kredi kartı kullanımını artırdı. Birçok otomobil bayisinde 12 aya kadar taksitle otomobil satılıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Yalnızca alışveriş değil; otomobil, konut ve arsa gibi alımlarda kredi kartı kullanım oranının arttığı görüldü. Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor.

Bağcılarda galericilik yapan Serkan Topaz “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor. Bunun 300 bin liraya kadar olan kısmı 3 ay sıfır faiz, 300 bin lira üzerinde yapılan çekimler ise yüzde 3 vade farkı ile ödenebiliyor. Birçok müşteri kredi bulamadığı için kredi kartı limitlerini yükseltiyor. Şirket kredi kartlarında limitler çok daha yüksek olduğu için aracın tamamını da kredi kartı ile çekebiliyoruz. Otomobil alımlarında kredi kartı kullanımı oldukça arttı” dedi.

Emlak işiyle uğraşan Murat Gözüpek yaptığı açıklamada "Belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor. Bizim gibi işletmeler aracılık yapıyor. 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmak mümkün değil. Uygun fiyatlı evlerde kart kullanılıyor. Piyasaların hareketlenmesi için mutlaka bankaların kredi taleplerine cevap vermesi gerek” ifadesini kullandı.