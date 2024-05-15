Randevu sistemi, hastane ziyaretlerini daha düzenli ve etkin hale getirmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Bu sistemde, ertesi gün randevusu olan hastalar akşam saat 20:00'ye kadar randevularını onaylar veya iptal eder. Bu sayede, kullanılmayan randevular nedeniyle boşalan zaman dilimleri daha verimli kullanılır. Onaylı randevu nasıl yapılır?

Onaylı randevu döneminde, 65 yaş üstü ve kanser hastaları bu süreçten muaf tutulur ve diledikleri zaman randevu alabilirler. Yeni uygulamaya göre, randevu gününden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastalar randevularını onaylamalı veya iptal etmelidir. Onay işlemi, randevu alınan platformlar üzerinden gerçekleştirilir. İşlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilir. İşte hastane randevusu nasıl onaylanır sorusunun yanıtı…

MHRS Onaylı Randevu Sistemi, hastane ve hekimlerin zamanını daha verimli kullanmayı hedefleyen bir uygulamadır. Bu sistemde, randevusu olan hastalar, gelemeyecekleri randevuları iptal edebilirler. Böylece, boş kalan zaman dilimleri başka hastaların hizmetine sunulabilir. MHRS Onaylı Randevu Sistemi, 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Özel gruplar arasında 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları bulunmaktadır ve bu gruplar onay işleminden muaf tutulmuşlardır. Yeni sistemle, hastaların taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanmaktadır.

Hastane randevusu onaylama işlemi oldukça basittir! Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'nde "Onaylı Randevu" dönemi başlamıştır. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

MHRS resmi web sitesine (mhrs.gov.tr) gidin. T.C. Kimlik Numaranız ve MHRS şifrenizle sisteme giriş yapın. Randevu almak istediğiniz il, ilçe, hastane ve bölümü seçin. Doktorunuzu seçin ve uygun bir gün ve saat belirleyin. Tüm bilgileri girdikten sonra randevunuzu onaylayın.

Onay işlemi, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar gerçekleştirilmelidir. Onay, MHRS web sitesi, mobil uygulama veya 'ALO 182' çağrı merkezi üzerinden yapılabilmektedir. Onay verilen randevuya gitmeyenler, aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alamayacaklardır.