Ünlü rapçi Nicki Minaj, Hollanda'da yumuşak uyuşturucu ihraç ettiği şüphesiyle tutuklanmasının ardından Cumartesi günü serbest bırakıldı. Yetkililer, 41 yaşındaki Minaj'ın para cezasına çarptırıldığını ve seyahatine devam etmesine izin verildiğini belirtti.

Nicki Minaj, "Pembe Cuma 2 Dünya Turu" kapsamında Amsterdam'dan Manchester, İngiltere'ye seyahat ediyordu. Ancak tutuklanması, planlanan konserinin ertelenmesine neden oldu. Live Nation UK tarafından yapılan açıklamada, "Nicki'nin bu geceki gösteriyi gerçekleştirmek için mümkün olan her yolu keşfetme çabalarına rağmen, bugünkü olaylar bunu imkansız hale getirdi" denildi. Şirket, biletlerin yeniden planlanan konser için geçerli olacağını duyurdu.

Polis, tutuklanan kişinin adını açıklamazken, Minaj olup olmadığı sorulduğunda, "41 yaşındaki Amerikalı bir kadını Schiphol Havalimanı'nda yumuşak uyuşturucu bulundurduğu için tutukladık" dedi.

Yerel saatle Pazar günü erken saatlerde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Minaj, Manchester'daki oteline ulaştığını belirtti. "5-6 saat hapishane hücresinde kaldıktan sonra, uçağa bindiğimde uçağım hâlâ 20 dakika daha havalanmadı" diye yazdı. Minaj, hayranlarından özür dileyerek, "Lütfen lütfen lütfen en derin ve en içten özürlerimi kabul edin" dedi.

Minaj, Cumartesi günkü gösterinin yeniden planlanan tarihini Pazar günü paylaşabilmeyi umduğunu ve ekibiyle birlikte Haziran ve Temmuz ayları için yeni tarihleri değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Perşembe günü Manchester'da ikinci bir gösteri gerçekleştireceğini ve Pazar günü Birmingham'da turuna devam edeceğini doğruladı.

Son olarak, Minaj hayranlarına, "Sadece gösteriyle tarihi telafi etmenin bir yolunu bulacağım, aynı zamanda bu gösteri için fikri olan herkes için ek bir bonus da yaratacağım. Söz veriyorum" dedi.

Bu olay, ünlü rapçinin hayranlarını hayal kırıklığına uğrattıysa da, Minaj'ın gösterilerini telafi etme çabaları takdir topladı.